FIBA'dan basketbol hakemi Özlem Yalman'a görev

FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman, İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan basketbol hakemi Özlem Yalman'a görev
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31 Mart 2021 15:00
FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman'ı İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Nisan'da İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda düdük çalacak 9 hakemden biri Özlem Yalman olacak.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımları mücadele edecek.



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