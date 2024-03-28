Feyyaz Uçar: "4 ülkeden genç futbolcuları izliyoruz"

Altyapısından Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi gibi genç yıldızları çıkartan Beşiktaş, yurt dışındaki genç yıldızları izlemeye devam ediyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Feyyaz Uçar: '4 ülkeden genç futbolcuları izliyoruz'
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28 Mart 2024 08:22
Beşiktaş geçen hafta genç futbolcu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzalarken kulüp bu stratejiyi sürdürmeye devam ettirme kararı aldı.

"4 ÜLKEDEN OYUNCU İZLİYORUZ"

Siyah beyazlılarda futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar yeni sezonda kadroda yerli oyunculara daha çok şans verileceğini belirtirken hem kendi öz kaynaklarından hem de Avrupa'da alt yapıdan yetişen gençleri takıma kazandıracaklarını ifade etti.

Samet Aybaba ile birlikte Avrupa'da yetenekli ve gelecek vadeden oyuncuları takip ettiklerinin altını çizen Uçar, "Şu anda listemizde İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda'da tespit ettiğimiz futbolcular var" yorumunu yaptı.

Samet Aybaba ise yurt içinde özellikle Anadolu'da alt yapılarda önemli yetenekli isimleri de takip ettiklerini ve yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

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