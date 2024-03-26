Fernando Santos'un yönetimden istediği 5 transfer!

Beşiktaş'ta göreve başladığından bu yana bekleneni veremeyen Portekizli teknik adam Fernando Santos, gelecek sezon güçlü bir ekip hâline gelmek için sağ bek, stoper, sol kanat, 10 numara ve forvet istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos'un yönetimden istediği 5 transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2024 12:08
Ligde son üç maçını da kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos'la geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının yeni detayları ortaya çıktı.

5 TRANSFER İSTEDİ

Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bulunduğu toplantı sonrasında Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Santos'un gelecek sezon için de planlar yaptığı, gerçekleştirilen toplantıda, beş transfer yapılmasını istediği öğrenildi.

10'A TECRÜBE LAZIM

Tecrübeli çalıştırıcı verdiği raporla sağ bek, stoper, sol kanat, santrfor ve 10 numara takviyesi istedi. Yapılacak 10 numara transferinin, Ernest Muçi'yi yedekleyebilecek tecrübeli bir isim olması gerektiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, diğer eksikleri de özkaynaktan kapatmayı planlıyor. Altyapıdan yeni 'Semihler' çıkarmaya niyetli olan Fernando Santos'un şimdiden gözüne giren isimlerden birinin, U19 takımının yıldızı Muhammed Eren olduğu öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery