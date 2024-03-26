Fernando Santos'un yönetimden istediği 5 transfer!

Ligde son üç maçını da kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos'la geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının yeni detayları ortaya çıktı.
5 TRANSFER İSTEDİ
Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bulunduğu toplantı sonrasında Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Santos'un gelecek sezon için de planlar yaptığı, gerçekleştirilen toplantıda, beş transfer yapılmasını istediği öğrenildi.
10'A TECRÜBE LAZIM
Tecrübeli çalıştırıcı verdiği raporla sağ bek, stoper, sol kanat, santrfor ve 10 numara takviyesi istedi. Yapılacak 10 numara transferinin, Ernest Muçi'yi yedekleyebilecek tecrübeli bir isim olması gerektiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, diğer eksikleri de özkaynaktan kapatmayı planlıyor. Altyapıdan yeni 'Semihler' çıkarmaya niyetli olan Fernando Santos'un şimdiden gözüne giren isimlerden birinin, U19 takımının yıldızı Muhammed Eren olduğu öğrenildi.
5 TRANSFER İSTEDİ
Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bulunduğu toplantı sonrasında Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Santos'un gelecek sezon için de planlar yaptığı, gerçekleştirilen toplantıda, beş transfer yapılmasını istediği öğrenildi.
10'A TECRÜBE LAZIM
Tecrübeli çalıştırıcı verdiği raporla sağ bek, stoper, sol kanat, santrfor ve 10 numara takviyesi istedi. Yapılacak 10 numara transferinin, Ernest Muçi'yi yedekleyebilecek tecrübeli bir isim olması gerektiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, diğer eksikleri de özkaynaktan kapatmayı planlıyor. Altyapıdan yeni 'Semihler' çıkarmaya niyetli olan Fernando Santos'un şimdiden gözüne giren isimlerden birinin, U19 takımının yıldızı Muhammed Eren olduğu öğrenildi.