Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslea, Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadeleyi değerlendiren Muslera "Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.
Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst süte 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Fernando Muslera "40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Muslera "Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.
Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst süte 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Fernando Muslera "40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.