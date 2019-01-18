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Fenerbahçe'ye yazılan Adrien'in babası 'Türkiye'yi es geçti

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Adrien Silva'nın menajerliğini de yapan babası Manuel Silva, aldıkları teklifleri anlatırken Türkiye'yi saymadı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'ye yazılan Adrien'in babası 'Türkiye'yi es geçti
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18 Ocak 2019 16:24
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu arayışlarında "kiralık" transferi için görüşmeler yaptığı konuşulan Leicester City'nin Portekizli oyuncusu Adrien Silva'nın durumu ile ilgili menajerliğini de yapan babasından açıklama geldi.

Türkiye'den teklif aldıklarından bahsetmeyen Manuel Silva, "Fransa, İspanya ve İtalya'dan 6 aylık kiralama teklifleri aldık. Adrien sadece oynamak ve Portekiz Milli Takımı'nda yer almak istiyor" ifadelerini kullandı.

Kiralama ile ilgili son kararı Leicester'ın vereceğini kaydeden menajer, "Eğer Adrian, teknik direktör Puel'in planlarında değilse, ki basın toplantısında da bunun sinyallerini verdi, onun sezonun geri kalanı için kiralık olarak ayrılmasına izin vereceklerdir" diye konuştu.

LEICESTER CITY 24,5 MİLYON EUROYA ALDI

Leicester City'nin 2017 Ağustos'unda Sporting'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de istediği süreyi bulamadı.

Bu sezon 3'ü kupada olmak üzere sadece 5 maçta 323 dakika süre alan Adrien, 1 asist yaptı.

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