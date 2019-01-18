Fenerbahçe'ye yazılan Adrien'in babası 'Türkiye'yi es geçti

LEICESTER CITY 24,5 MİLYON EUROYA ALDI

'nin orta saha oyuncusu arayışlarında "kiralık" transferi için görüşmeler yaptığı konuşulan'nin Portekizli oyuncusu'nın durumu ile ilgili menajerliğini de yapan babasından açıklama geldi.Türkiye'den teklif aldıklarından bahsetmeyen, "" ifadelerini kullandı.Kiralama ile ilgili son kararı Leicester'ın vereceğini kaydeden menajer, "" diye konuştu.Leicester City'nin 2017 Ağustos'unda Sporting'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de istediği süreyi bulamadı.Bu sezon 3'ü kupada olmak üzere sadece 5 maçta 323 dakika süre alan Adrien, 1 asist yaptı.