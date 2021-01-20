Fenerbahçe'nin Sivasspor kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesinde 7 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Sivasspor kadrosu belli oldu
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20 Ocak 2021 17:27
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kafilesinde cezalı Ozan Tufan ile birlikte sakatlıkları olan Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci yer almadı.

Öte yandan yeni transfer Attila Szalai ve kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz ile birlikte 7 isim kadronun dışında kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Sosa, Novak, Gökhan Gönül ve Ademi ile birlikte cezaları biten Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer buldu.





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