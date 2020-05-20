Fenerbahçe'nin kurtuluş rakamı; 30 milyon euro

Fenerbahçe kadro revizyonunu Vedat Muriqi'den gelecek parayla yapacak. Hem Kosovalı yıldızın yerine iyi bir golcü transfer etmek hem de kadroyu şekillendirmek için 30 milyon Euro'ya (224 milyon TL) ihtiyacı olan sarı-lacivertliler bu parayı bulursa Vedat'ın gidişine izin verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin kurtuluş rakamı; 30 milyon euro
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20 Mayıs 2020 10:34
Fenerbahçe gelecek sezon planlaması için oyuncu satışına "değerini bulmak şartıyla" sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, ellerindeki en değerli ismin fiyatını belirledi…

Vedat Muriqi'i 25-30 milyon Euro'dan aşağı satmayacak. Yönetimin bu kararında hem Kosovalı golcünün yerine iyi oyuncu koymak hem de kadroda gereken revizyonu yapabilmek gibi etkenler önemli rol oynadı.

TOTTENHAM VE NAPOLI FAVORI

Vedat'ın talipleri arasında İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan Napoli var. İki takım da pandemi sürecinde dahi oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürdü ancak F.Bahçe'nin istediği rakama çıkmadı. 26 yaşındaki golcünün pazarlığına özellikle yaz aylarında yeni takımların dahil olabileceği ifade edildi.

Kosovalı oyuncu geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro ve takasla transfer edilmişti.

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