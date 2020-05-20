TOTTENHAM VE NAPOLI FAVORI

Fenerbahçe gelecek sezon planlaması için oyuncu satışına "değerini bulmak şartıyla" sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, ellerindeki en değerli ismin fiyatını belirledi…Vedat Muriqi'i 25-30 milyon Euro'dan aşağı satmayacak. Yönetimin bu kararında hem Kosovalı golcünün yerine iyi oyuncu koymak hem de kadroda gereken revizyonu yapabilmek gibi etkenler önemli rol oynadı.Vedat'ın talipleri arasında İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan Napoli var. İki takım da pandemi sürecinde dahi oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürdü ancak F.Bahçe'nin istediği rakama çıkmadı. 26 yaşındaki golcünün pazarlığına özellikle yaz aylarında yeni takımların dahil olabileceği ifade edildi.Kosovalı oyuncu geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro ve takasla transfer edilmişti.