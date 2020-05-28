Fenerbahçe'nin kararı; hem Caner Erkin hem de Asamoah

Caner Erkin için Beşiktaş ile tamamıyla iplerini koparmasını bekleyen Fenerbahçe, Ganalı sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah'ı da transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin kararı; hem Caner Erkin hem de Asamoah
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28 Mayıs 2020 10:42
Fenerbahçe gelecek sezon sol kanadını sağlama almaya kararlı! Sarı-lacivertliler, gelecek sezon öncesinde sözleşmesi sona erecek iki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

CANER ERKİN LİSTE BAŞI

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in Beşiktaş ile ilişiğini tamamen koparmasını bekliyor. Bu gerçekleştikten sonra Sarı-Lacivertliler tecrübeli oyuncuyla anlaşma zemini arayacak.

HEM CANER, HEM ASAMOAH

Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaşsa bile sol kanada bir yabancı takviyesi daha yapacak. Bu isim Inter'in sol kanadı Kwadwo Asamoah. Yönetim onu da takıma kazandırmak için mesaisini sürdürüyor.

Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 31 yaşındaki yıldız bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 1 asist üretti. İtalyan medyası da Fenerbahçe'nin Asamoah için ısrarcı olduğunu yazdı.



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