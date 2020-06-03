Fenerbahçe'nin hazırlık maçına izin çıkmadı

Hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'ye hazırlık maçı için TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadığı açıklandı

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'nin hazırlık maçına izin çıkmadı
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03 Haziran 2020 10:56
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'ye hazırlık maçı için TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"TFF Sağlık Kurulu'nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır."



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