Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan

Yeni sezon öncesi futbolcuların fiziksel potansiyellerini ortaya çıkarmak için yapılan testlerin sonuçları açıklandı.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan
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13 Ağustos 2020 08:30
Yapılan fiziksel testlere göre sarı-lacivertlerde en hızlı futbolcu Ozan Tufan çıktı.

Takımın en dayanıklı iki oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo olurken, Fenerbahçe'de yağ oranı en düşük isimler ise Nabil Dirar, Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş gösterildi.

Bu isimler testlerin en hızlısı olarak gösterilirken, takım da çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.



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