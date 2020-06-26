Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Burak operasyonu

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la bir futbolcu için daha rekabete girdi.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Burak operasyonu
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26 Haziran 2020 14:56
Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibi ile şimdi de Burak Kapacak için kapışıyor..

Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği bildirildi. TFF 1. Lig'de bu sezon 19 maçta 7 asist yapan Kapacak yarışını kimin kazanacağı şimdiden merak konusu.

8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.



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