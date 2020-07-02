Sezona Ersun Yanal yönetiminde büyük umutlarla başlayan, verimli geçen ilk yarı performansının ardından ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşayan Fenerbahçe ile ilgili 9 sorumuz var.
Fenerbahçe'nin bu sezonu ve geleceği ile ilgili 9 sorumuz var!
Süper Lig'in ikinci yarısında istikrarsız bir performans gösteren Fenerbahçe ile ilgili 9 sorumuz var.
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02 Temmuz 2020 03:10
Fenerbahçe
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