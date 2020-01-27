Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında rekor kıran futbolu!

- Top Fenerbahçe'de olmasına rağmen koşu mesafesinde de geçti

- 7 saniyede top kazandı

- İkili mücadelelerde rakibi ezdi

- Kaleye yaklaştırmadı

- Başakşehir'in en fazla topla oynayanı kalecisi

Sezonun en iyi futbolunu sergilediği Başakşehir maçında sarı-lacivertliler, kilit istatistiklerde rakibini adeta sahadan sildi.Başakşehir'i 2-0 yenen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin taktirini toplayan Fenerbahçe'nin başarılı performansını maç sonu istatistikleri net bir şekilde ortaya koydu.Ceza sahasında tam 52 kere topla buluşan sarı-lacivertliler, 29 şut çekti. 23 kilit pas yapıp, net 12 gol fırsatına giren Fenerbahçe, topla yüzde 58'le oynadı ve 3.46 gol beklentisiyle mücadele etti.Yüzde 85 gibi yüksek bir pas isabetiyle sahada kalan Fenerbahçe, rakibini ise yüzde 71'de tutarak pas bağlantılarını kesti.Fenerbahçe rakip yarı sahada da yüzde 82 pas isabetiyle oynarken 3. bölgeyi çok iyi kullandı. Bu bölgede Fenerbahçe'nin pas yüzdesi ise yüzde 77.5 oldu.Fenerbahçe, maç boyu topun hakimiyetini elinde tutmasına rağmen koşu mesafesinde rakibini geçti. Genel olarak topa sahip olan takımların koşu mesafesi rakiplerine göre daha az çıkar. Ancak Fenerbahçe, sahada basmadık yer bırakmadı ve maçı toplam 113.6 kilometre koşu mesafesiyle tamamladı. Medipol Başakşehir, topu kovalayan takım olmasına rağmen 110.4 kilometrede kaldı.Fenerbahçe, yaptığı hücum presle de rakibine fırsat vermedi. Topu kaybettikten sonra ortalama 7.3 saniyede sarı-lacivertliler, meşin yuvarlağı Medipol Başakşehirli futbolculardan kaptı. Fenerbahçe, böylece oyunun hakimiyetini de tamamen eline aldı. Böylece rakibin pas yüzdesi de ortalamanın çok altına yüzde 71'e indirildi.Fenerbahçe, özellikle orta sahada rakibine büyük üstünlük sağladı. Ersun Yanal'ın Emre Belözoğlu'nu yedek oturtup, Gustavo-Ozan'la kurduğu orta saha meyvelerini açıkça verdi. Fenerbahçe ikili mücadelelerde rakibine yüzde 62'ye 38'lik bir üstünlük kurdu.Fenerbahçe, ligin en kolay pozisyona giren hücum hattı olan Başakşehir'i neredeyse kalesine yaklaştırmadı. Rakibine sadece biri Dirar'ın hatasında 2 fırsat veren sarı-lacivertliler, kendi 3. bölgesinde Başakşehir'in topla yüzde 55 pas isabeti yapmasını sağladı. Başakşehir'in gol beklentisi 0.74'te tutan Fenerbahçe savunması, rakibinin sadece 5 kilit pas yapmasına izin verdi.Fenerbahçe, rakibinin tehlikeli silahlarını çok iyi durdururken, Başakşehir'in sürekli geri pas yapmasını sağladı. Medipol Başakşehir'de maç boyu en fazla topla buluşan ve oynayan isim kalecisi Mert Günok oldu. Mert, 2.45 saniye topla oynadı.Fenerbahçe'de ise topa en fazla hakim olan isim sahanın yıldızı yaklaşık 5 dakikayla Max Kruse'ydi.