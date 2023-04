Fenerbahçeli yıldız, LeBron James'in mesajını anlattı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın Birleşik Amerikalı oyuncusu Kayla McBride, Spor Arena'nın konuğu oldu. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan ve EuroLeague hedeflerine değinen başarılı basketbolcunun açıklamaları şu şekilde:



Fenerbahçe'de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Kayla McBride, "Fenerbahçe'de oynamak çok farklı. WNBA kendi ülkem, evim ama burası da benim ikinci evim. 3 senedir burada oynuyorum. Buradaki kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunun, en yüksek seviyede oynadığımızın farkındayız. Çünkü hem futbol takımı, hem erkek basketbol takımı ve bir sürü branşı olan, çok ciddi derecede taraftarı olan bir kulüpte oynuyoruz. Bunun bilincindeyiz. Mesela geçtiğimiz sezon Final Four'a çıkarken sahada tribünlerin atmosferini hiçbir zaman unutamam. Dolayısıyla buradaki büyüklüğü farkındayız ve bunu da bir şans olarak algılıyoruz. Burada oynamamı, buradaki tecrübeni bir şans olarak değerlendiriyorum." dedi.



Çok tecrübeli ve yetenek seviyesi ciddi yüksek bir takımız



Kayla McBride, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sene yeni bir sayfa açtık çünkü finalde kaybetmek hayal kırıklığıydı bizim için. İstanbul'da oynadığımız maçtan sonra canımız yanmıştı. Bu sene temiz bir sayfa açtık. Hem ben benim dışımda da bir sürü takım arkadaşım çok tecrübeliler; Final Four kazandılar, EuroLeague'i kazandılar. Vandersloot, Meesseman, Stewart beraber kazandılar. Çok tecrübeli ve yetenek seviyesi ciddi yüksek bir takımdayız. Şansımızı yüksek görüyoruz. Koçumuz Marina Maljkovic bize yeni bir perspektif kazandırdı. Hem hücumda hem de savunmada gerçekten bizi çok fazla zorluyor ve bizden maksimum derecede yarar sağlamaya çalışıyor. Bu sene takımda ki atmosferi, havayı ve o tecrübeyi iyi görüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Geçen sezon Euroleague'de final yükseldiğimiz maçın ardından kendisi için LeBron James'in övgü dolu sözlerini de değerlendiren McBride, "Çok iyi hissettirdi çünkü Amerika'da LeBron James'in yeri tartışılmaz. 1 numara. Benim oyunumu fark etmesi, övgü dolu sözlerle bahsetmesi gerçekten iyi bir andı. O maçta iyi bir sekans yakalamıştık. Onun üzerine böyle bir şey iyi anda geldi. Oyunumuzu tanıyor olmaları ve övgü dolu sözlerle bahsetmeleri onur verici." şeklinde konuştu.



Euroleague ve WNBA arasındaki farka ilişkin de değerlendirmeler yapan Kayla McBride, hangisini tercih ettiğini ise şu sözlerle açıkladı: "Euroleague daha fiziksel, daha strateji bazlı. Daha çok takım oyununa yakın. WNBA kendini dünyanın en iyi ligi olarak lanse etse de bunun sebebi bireysel olarak en fazla süperstarın olduğu yer. WNBA in oyun tarzı daha farklı Euroleague'e göre daha hızlı akan, daha yüksek tempoda oynanır. İkisinin de farklı özellikleri var. Kurallarda da aslında bazı farklılıklar var; savunma 3 saniyesi. O da oynanan oyunun temposunu etkiliyor. İkisinin arasında seçim yapmak çok zor. Amerika'da ailem her maçıma gelebiliyor, orası evim sonuçta. Oranın da özel hissettirdiği anlar var. Bu seneye bakacak olursak, bu seneki ortamımız, Final Four sistemi tek maç üzerinden ve daha heyecanlı oluyor. Keşke bunlar WNBA'de de olsaydı. Buradaki atmosferi, heyecanı öne koyarak Euorleague'i seçerim."



Fenerbahçeli olmak benim kariyerimde başıma gelmiş en iyi şey



Sarı lacivertli formayı giyiyor olmaktan dolayı mutlu olduğu belirten Kayla McBride, "Türkiye benim ikinci evim. Toplamda buradaki 5. yılım. Burada mutluyum. Taraftarlarla ilişkim pozitif. Desteklerini her zaman hissediyoruz. Onlar Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyor. Biz de oyuncular olarak burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Fenerbahçeli olmak benim kariyerimde başıma gelmiş en iyi şey. Biz de bu gururu sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Bazen zorlukları olabiliyor. Maç kaybedince zorluklar yaşayabiliyoruz ama orada da pozitif olarak yaklaşıyorum. Sonuçta arkasındaki niyet tutku. Taraftarlarımıza her zaman vermiş oldukları destek için teşekkür ederiz. Sezon uzun. Yoğun maç takviminde yorgunluklar hissediliyor ama taraftarımızın verdiği destek bize güç veriyor. EuroLeague Kupası'nı buraya getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm savaşımızı vereceğiz. Fenerbahçe için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." dedi.





