Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine uçtu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti
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18 Mayıs 2021 15:10
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine gitti.

İstanbul Havalimanı'na eşi Kiveli Marda ile gelen Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Türk Hava Yolları (THY) ofisinde check-in yaptı. Yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan çift, pasaport kontrolünden geçerek THY'nin tarifeli uçağıyla ABD'nin Miami şehrine gitti.

Pelkas, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de 10 gün kalacaklarını söyledi



 

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