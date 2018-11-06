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Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray için paylaşım

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray için paylaşım
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06 Kasım 2018 12:15
Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.

Derbide yaşanan olayları bir video haline getiren Fenerbahçe, Twitter'dan "Takipçisiyiz" yazarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketledi.

36 saniyelik videoda sadece Galatasaraylı isimlerin tepkileri görülüyor.

-Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi
-Terim'in Fırat Aydınus ile diyaloğu
-Hasan Şaş'ın Skrtel ile kavgası
-Jailson'un kovalanması

Bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe  yeni bir vide daha gönderdi. Onda yer alanlar;

-Donk'un Harun'a tekmesi
-Belhanda - Soldado arasında yaşananlar
-Serdar Aziz - Yiğithan diyaloğu

3. görüntü;

-Belhanda'nın Soldado'ya yumruğu

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