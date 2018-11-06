Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray için paylaşım

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.Derbide yaşanan olayları bir video haline getiren Fenerbahçe, Twitter'dan "Takipçisiyiz" yazarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketledi.36 saniyelik videoda sadece Galatasaraylı isimlerin tepkileri görülüyor.-Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi-Terim'in Fırat Aydınus ile diyaloğu-Hasan Şaş'ın Skrtel ile kavgası-Jailson'un kovalanmasıBu paylaşım sonrasında Fenerbahçe yeni bir vide daha gönderdi. Onda yer alanlar;-Donk'un Harun'a tekmesi-Belhanda - Soldado arasında yaşananlar-Serdar Aziz - Yiğithan diyaloğu3. görüntü;-Belhanda'nın Soldado'ya yumruğu