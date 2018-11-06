Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray için paylaşım

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.
Derbide yaşanan olayları bir video haline getiren Fenerbahçe, Twitter'dan "Takipçisiyiz" yazarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketledi.
36 saniyelik videoda sadece Galatasaraylı isimlerin tepkileri görülüyor.
-Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi
-Terim'in Fırat Aydınus ile diyaloğu
-Hasan Şaş'ın Skrtel ile kavgası
-Jailson'un kovalanması
Bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe yeni bir vide daha gönderdi. Onda yer alanlar;
-Donk'un Harun'a tekmesi
-Belhanda - Soldado arasında yaşananlar
-Serdar Aziz - Yiğithan diyaloğu
3. görüntü;
-Belhanda'nın Soldado'ya yumruğu
Derbide yaşanan olayları bir video haline getiren Fenerbahçe, Twitter'dan "Takipçisiyiz" yazarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketledi.
36 saniyelik videoda sadece Galatasaraylı isimlerin tepkileri görülüyor.
-Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi
-Terim'in Fırat Aydınus ile diyaloğu
-Hasan Şaş'ın Skrtel ile kavgası
-Jailson'un kovalanması
Bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe yeni bir vide daha gönderdi. Onda yer alanlar;
-Donk'un Harun'a tekmesi
-Belhanda - Soldado arasında yaşananlar
-Serdar Aziz - Yiğithan diyaloğu
3. görüntü;
-Belhanda'nın Soldado'ya yumruğu
Takipçisiyiz. @TFF_Org pic.twitter.com/6oSRAYGBxS
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Kasım 2018
Takipçisiyiz. @TFF_Org pic.twitter.com/0VhZaFpxiJ
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Kasım 2018
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bilgilendirme: Olayların başlangıcı. @TFF_Org pic.twitter.com/xzjpGd3uDw
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Kasım 2018