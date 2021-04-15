Fenerbahçe'den bir proje daha! Hedef 100 milyon TL!

Fenerbahçe yönetimi, dijital atılım başlattı. YouTube katıl, Mohikan uygulaması ve mobil oyunun ardından sarı-lacivertliler yeni projelere girişti.



Kısa süre önce FenerMarket'i (online market) hizmete sokan Fenerbahçe, şimdi de kripto varlık ve online mobil ödeme gibi başlıklara yoğunlaştı. Özellikle dijital para 'FenerCoin' ile sarı-lacivertliler, hatırı sayılır bir gelir bekliyor. Bu projelerle yönetim, hem gelir sağlamayı hem de taraftarlarının hayatlarını kolaylaştırmayı istiyor.



Fenerbahçe'nin geride kalan 1 yılda dijital kanallardan elde ettiği toplam gelir 40 milyon TL'ye ulaştı. Kulüp yeni yatırımlar ve uygulamalarla bu yıl için 100 milyon TL'yi aşmayı hedefliyor.



İşte dijital atılımlar:



- Ülker Grubu'nun yatırımcısı olduğu İstegelsin ortaklığıyla FenerMarket hayata geçirildi.



- İlk NFT (Non- Fungible Token) projesi Global Fantezi Futbol Oyunu Sorare başlatıldı.



- Youtube'a Katıl'ın Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olundu.



- HelpSteps ile taraftarlar, adımlarını kulübe bağışladı.



- Fenerium.com ve matchwornshirt.com'da maç formaları açık artırmaya çıkarıldı.



- Üç mobil oyun uygulama 'store'larda kullanıcılara sunuldu.



- Türkiye'nin ilk online kulüp üyelik başvuru süreci devreye alındı.



