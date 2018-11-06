Fenerbahçe'den Anderlecht'e derbi ruhu

Derbide Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüş yapıp, skoru 2-2'ye getiren Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanacak kritik mücadele öncesi moraller yerinde. Phillip Cocu'nun ardından Sarı- Lacivertli ekibin teknik sorumluluğunu üstlenen Erwin Koeman derbide 2-0'dan dönen kadroyu tek değişiklik dışında bozmama kararı aldı. Derbi ruhu Anderlceht maçına da yansıyacak.Takımının ortaya koyduğu performans ve karakterden memnun olan Hollandalı çalıştırıcı tek değişikliği ise forvet pozisyonu için düşünüyor. Frey'in yerine Slimani tek forvet olarak sahada yer alacak.Fenerbahçe'yi 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürecek olan Koeman, derbi maçın kahramanı Valbuena'yı da sadece Anderlecht'e karşı değil, bundan sonraki maçlarda da ilk 11'de oynatmayı planlıyor.