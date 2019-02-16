Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden Miha Zajc herkes tarafından merakla bekleniyor. Şu anda da Sloven yıldız, yeni isimler arasında en hazır olan isim olarak öne çıkıyor.Empoli'den transfer edilen genç futbolcu kulübünde oynayarak geldiği için fiziksel olarak bir eksiği bulunmuyor. Sezonun ilk yarısında 21 resmi maçta oynayan ve sakatlık yaşanmadan transfer edilen Zajc artık forma bekliyor.Taraftarın da çok izlemek istediği 24 yaşındaki yıldızın bugünkü Atiker Konyaspor maçında ikinci yarı süre alması bekleniyor. Zajc, her açıdan hazır olsa da ilk 11 başlama ihtimali düşük duruyor.Bunun temel sebebi ise son Zenit maçında görev alan orta sahanın gösterdiği etkili performans oluyor. Mehmet Topal, Jailson ve Eljif Elmas üçlüsü Zenit'e karşı kusursuza yakın oynadı.Teknik direktör Ersun Yanal da prensip olarak kazanan takımın merkezindeki bu üçlüyü bozmaya sıcak bakmıyor.Sloven futbolcunun henüz takımı ve sistemi de tam olarak tanımaması bir dezavantaj. Bu nedenle maçın ikinci yarısında oyuna alınarak yavaş yavaş takıma monte edilmesi söz konusu.Miha Zajc, sezonun ilk yarısında İtalya'da Empoli formasıyla 20 maça çıktı, 3 gol attı, 3 asist yaptı.