  •  
    Yanal'ın o konuşması; "Onlar 119, biz de 120"
  •  
    Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için SÜRPRİZ bir tarih!..
  •  
    Terim'i Arena'da çıldırttı "Size hiç yakışıyor mu?"
  •  
    "Barcelona'ya transfer için 5 KEZ görüştüm..."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!

Fenerbahçe'de Zajc'a forma şansı doğdu

Fenerbahçe'de orta sahadaki eksikler sonrası gözler Miha Zajc'e çevrildi. Yüzde 100 hazır olan Sloven yıldız, Zenit maçında takımın olumlu görüntüsü nedeniyle ikinci yarıda oynayacak

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de Zajc'a forma şansı doğdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 12:21
 Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden Miha Zajc herkes tarafından merakla bekleniyor. Şu anda da Sloven yıldız, yeni isimler arasında en hazır olan isim olarak öne çıkıyor. 

Empoli'den transfer edilen genç futbolcu kulübünde oynayarak geldiği için fiziksel olarak bir eksiği bulunmuyor. Sezonun ilk yarısında 21 resmi maçta oynayan ve sakatlık yaşanmadan transfer edilen Zajc artık forma bekliyor.

Taraftarın da çok izlemek istediği 24 yaşındaki yıldızın bugünkü Atiker Konyaspor maçında ikinci yarı süre alması bekleniyor. Zajc, her açıdan hazır olsa da ilk 11 başlama ihtimali düşük duruyor.

Bunun temel sebebi ise son Zenit maçında görev alan orta sahanın gösterdiği etkili performans oluyor. Mehmet Topal, Jailson ve Eljif Elmas üçlüsü Zenit'e karşı kusursuza yakın oynadı.

Teknik direktör Ersun Yanal da prensip olarak kazanan takımın merkezindeki bu üçlüyü bozmaya sıcak bakmıyor.

Sloven futbolcunun henüz takımı ve sistemi de tam olarak tanımaması bir dezavantaj. Bu nedenle maçın ikinci yarısında oyuna alınarak yavaş yavaş takıma monte edilmesi söz konusu.

Miha Zajc, sezonun ilk yarısında İtalya'da Empoli formasıyla 20 maça çıktı, 3 gol attı, 3 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için