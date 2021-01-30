Fenerbahçe'de Valencia'nın performansı yükseliyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti.
Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol atan Valencia, Çaykur Rizespor mücadelesinde gole katkı yaptı.
Müsabakanın 45+1. dakikasında Valencia'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra Gökhan Akkan'a çarparak filelerle buluştu.
- Osayi-Samuel ilk maçına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıktı.
Müsabakanın 61. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Samuel, kalan bölümde etkili olamadı.
Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol atan Valencia, Çaykur Rizespor mücadelesinde gole katkı yaptı.
Müsabakanın 45+1. dakikasında Valencia'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra Gökhan Akkan'a çarparak filelerle buluştu.
- Osayi-Samuel ilk maçına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıktı.
Müsabakanın 61. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Samuel, kalan bölümde etkili olamadı.