Fenerbahçe'de Valencia'nın performansı yükseliyor

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia'nın performansı yükseliyor
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30 Ocak 2021 21:38
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol atan Valencia, Çaykur Rizespor mücadelesinde gole katkı yaptı.

Müsabakanın 45+1. dakikasında Valencia'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra Gökhan Akkan'a çarparak filelerle buluştu.

- Osayi-Samuel ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıktı.

Müsabakanın 61. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Samuel, kalan bölümde etkili olamadı.



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