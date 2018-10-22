Fenerbahçe'de Tyler Ennis açıklaması!

Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Tyler Ennis'in sol bacak kaval kemiğinde oluşan deplase kırığın başarılı bir operasyonla onarıldığı bildirildi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı ile yapılan maç sırasında, oyuncumuz Tyler Ennis talihsiz bir sakatlık yaşamış, sol bacak kaval kemiğinde deplase kırık oluşmuştur. Dün yapılan ilk müdahalesinin ardından, bugün Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sporcumuzun kırık onarımı yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun operasyon sonrası toparlanma ve rehabilitasyon sürecinin başladığı da kaydedildi.