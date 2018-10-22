  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    İkinci Emre Belözoğlu olacak! Terim'in sürprizi
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Fenerbahçe'de Tyler Ennis açıklaması!

Fenerbahçe, Tyler Ennis'in sol bacak kaval kemiğinde deplase kırığı tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Tyler Ennis açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 17:47
Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Tyler Ennis'in sol bacak kaval kemiğinde oluşan deplase kırığın başarılı bir operasyonla onarıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı ile yapılan maç sırasında, oyuncumuz Tyler Ennis talihsiz bir sakatlık yaşamış, sol bacak kaval kemiğinde deplase kırık oluşmuştur. Dün yapılan ilk müdahalesinin ardından, bugün Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sporcumuzun kırık onarımı yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun operasyon sonrası toparlanma ve rehabilitasyon sürecinin başladığı da kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için