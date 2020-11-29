Fenerbahçe'de tepki: 'Rezalet, Beşiktaş algı yaptı'

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu ve hakem yönetimine tepki gösterirken, Beşiktaş'ın hafta boyunca algı yaparak hakemi etkilediğini söyledi.



Beşiktaş'ın bilerek ve isteyerek bir algı yaptığını söyleyen yönetici, "İyi futbol oynamadık, kötü mağlubiyet aldık. Buna kılıf uydurma çabasında değilim. Bütün hafta sessiz kaldık ve gözlemledik. Sporu spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. Bugün gördüğümüz sahne bir rezalet. 40 haftanın 10'u tamamlandı ve biz şampiyonluk yolundaki eminliğimizi kaybetmedik, bir mağlubiyettir. Bugünkü konu çok daha derin. Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında dehşete düştüm. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor, keşke konuşmasaydık. Keşke hafta başından beri algı yapmasalardı, keşke hakemi baskı altına almasalardı. Beşiktaş Başkanı bu algıyı aldı ve başka bir noktaya taşıdı, inanmıyorum gibi ironik bir noktaya taşıdı." dedi.



2. golden önce faul olduğunu belirten Pirşen, "Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza'nın en son hareketi, dünyanın neresinde kırmızı kart değil, gelişi kırmızı! Biz burada futbol izleyemedik, üzülerek söylüyorum. Bu algı paketi, sadece Beşiktaş başkanının açıklamasıyla bitmedi. Beşiktaş yönetiminden idare ekibine, hatta teknik direktörlerine algı yönetimi yaptığını gördük. Herhalde Beşiktaş maça hazırlanırken algı çalışması yapmış. Beşiktaş teknik direktörünün atılmamasına inanamıyorum! Yardımcıya sarı kart gösterdi, bu bile devam et mesajıdır. Biz fazla iyi niyetli davranmışız, Fenerbahçe olarak spor ahlakının peşinden gidiyoruz ama gelecek 30 haftada göreceğiz. Öyle ya da böyle düşmeler, kalkmalar olacak ama sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.



Hakemin Fenerbahçeli olduğu algısının yapıldığını vurgulayan idareci, "Hakem bir takıma yakınsa, bu bir tek Fenerbahçe değil. TFF'ye seslendik ve hakem ile ilgili açıklama yapın dedik. Babamın oğlu değil ama bir hakemi böylece yemiş oldular. Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatın televizyon önünde özrü olması gerekirdi. Bu haberin yalan olduğunu hemen tespit ettirirdik, SGK kayıtlarına ulaştık, Koç Grubu ile alakası olmadığını belirledik, TFF'ye gerekeni yapın dedik. Görüyoruz. Fenerbahçe güçsüz, yumuşak diyorlar ama biz bu dünyayı değiştireceğiz. Başarılı oldukça, zorla değiştireceğiz. Artık bu ucuz oyunlar Türkiye'de prim yapmayacak" diye konuştu.



