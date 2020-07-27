Fenerbahçe'de savunma transferleri tutmadı!



Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde yapılan transferlerin büyük bölümü fiyaskoyla sonuçlandı. Bundan en çok savunma hattı etkilendi. Kanarya, onca takviyeye rağmen ligde en çok gol yediği sezonları yaşadı.



Stopere Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami Simon Falette geldi. Kaleye Berke Özer, Harun Tekin ve Altay Bayındır...



Ancak Ali Koç döneminin kanayan yarası olan 'transfer başarısızlığı', savunma hattında da fazlasıyla hissedildi. Fenerbahçe, geçen sezon ligi 44 gol yiyerek tamamlamıştı. Bu da tarihinde bu alanda en kötü ikinci dönemi olmuştu.



Sarı- Lacivertliler, mutlak şampiyonluk hedefiyle başladıkları bu sezoda ise kalesinde 46 gol yiyerek geçen seneyi bile arattı. Bu sene Zanka, Serdar, Rami, Sadık, Falette, Jailson, Gustavo ve Ozan olmak üzere savunmanın göbeğinde tam 8 farklı isim forma giydi. Ali Koç başkanlığındaki iki sezon, 1990-91'de 53 gol yenen dönemden sonda Fenerbahçe tarihinin savunma anlamında en başarısız periyotları oldu.



