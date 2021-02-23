Fenerbahçe'de Luiz Gustavo seferberliği

Luiz Gustavo'nun Trabzonspor karşılaşmasına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo seferberliği
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23 Şubat 2021 08:57
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde orta alan zafiyeti dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gözler Luiz Gustavo'ya çevrildi. Brezilyalı oyuncunun karşılaşmaya yetişmesi için seferberlik ilan edildi ancak durumu zor görünüyor. Tecrübeli futbolcuya bu hafta özel testler yapılacak.

Çıkacak sonuçlara göre takıma katılıp katılmamasına karar verilecek. Bir diğer sakat oyuncu İrfan Can ise bugünden itibaren takımla antrenmanlara başlıyor.

İrfan'ın 11'de çıkıp çıkmayacağı teknik heyete bağlı olacak. İki oyuncunun da kadroda olmasına ise kesn gözüyle bakılıyor


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