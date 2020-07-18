Fenerbahçe'de "gençlik projesi" devam ediyor! 19'luk isme teklif...

Fenerbahçe, Menemenspor'da top koşturan Murat Elkatmış'a teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de 'gençlik projesi' devam ediyor! 19'luk isme teklif...
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18 Temmuz 2020 19:04
Kadrosuna Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i kattığını açıklayan Fenerbahçe'de gençlik projesi devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı - lacivertliler, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da oynayan Murat Elkatmış'a teklif yaptı.

Her iki kanatta da oynayabilen 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Bu sezon Menemenspor'da 16 resmi maça çıkan Elkatmış, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



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