Fenerbahçe'de Erol Bulut ismi silinmedi!

Erol Bulut ile 25 Mart'ta yollarını ayıran Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında teknik sorumlu konusunda bir değişiklik olmadı.



Yeni Malatyaspor maçı öncesi TFF kayıtlarında sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu olarak Erol Bulut'un adı gözükmeye devam etti. Fenerbahçe'de 'A Takım Direktörü' olarak lanse edilen Emre Belözoğlu da antrenör unvanıyla federasyon kayıtlarında yer aldı.



Erol Bulut ismi henüz silinmediği için de Belözoğlu röportaj ve basın toplantılarına katılabildi.



