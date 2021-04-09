Fenerbahçe'de Erol Bulut ismi silinmedi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı ama teknik olarak değişiklik olmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Erol Bulut ismi silinmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2021 10:36
Erol Bulut ile 25 Mart'ta yollarını ayıran Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında teknik sorumlu konusunda bir değişiklik olmadı.

Yeni Malatyaspor maçı öncesi TFF kayıtlarında sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu olarak Erol Bulut'un adı gözükmeye devam etti. Fenerbahçe'de 'A Takım Direktörü' olarak lanse edilen Emre Belözoğlu da antrenör unvanıyla federasyon kayıtlarında yer aldı.

Erol Bulut ismi henüz silinmediği için de Belözoğlu röportaj ve basın toplantılarına katılabildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.