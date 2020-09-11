Fenerbahçe'de Eran Zahavi defteri kapandı

Fenerbahçe, daha önce sözlü anlaşma sağladığı İsrailli forvetin transferinden vazgeçti. Zahavi konusunda kararsız olan Erol Bulut'un son olarak bu oyuncuyu veto etmesi, bu yönde bir adım atılmasına neden oldu.



Ayrıca 33 yaşındaki forvetin daha önce 1 milyon Euro imza parasına 'Evet' demesine rağmen, sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisi sonrası bu rakamı artırmak istediği de bir başka iddia olarak öne çıktı







