Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerliye döndü

Emre Belözoğlu'nun Gaziantep maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 7 yerli futbolcu dikkat çekti

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerliye döndü
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14 Nisan 2021 07:56
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Gaziantep maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 7 yerli futbolcu vardı.

Altay, Gökhan, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan ve İrfan'a yabancılardan Szalai, Sosa, Pelkas ve Valenica eşlik etti. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligde daha önce 4 karşılaşmada aynı sayıda yerli oyuncuyla maça başlamıştı. Erol Bulut'un görevdeki son maçı olan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de 5 Türk futbolcu yer alıyordu.

 



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