Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerliye döndü

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Gaziantep maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 7 yerli futbolcu vardı.



Altay, Gökhan, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan ve İrfan'a yabancılardan Szalai, Sosa, Pelkas ve Valenica eşlik etti. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligde daha önce 4 karşılaşmada aynı sayıda yerli oyuncuyla maça başlamıştı. Erol Bulut'un görevdeki son maçı olan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de 5 Türk futbolcu yer alıyordu.







