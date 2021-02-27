Fenerbahçe'de Caner Erkin sürprizi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi açıklanırken, büyük bir sürpriz yaşandı.Sarı-lacivertlilerin tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, bordo-mavili ekiple yapılacak kritik maçın kadrosunda yer almadı.Hafta boyunca idmanlarda yer alan ve son idmanda da takımla birlikte çalışan Caner Erkin'in kafilede yer almamasının nedeniyle ilgili sarı-lacivertli kulüpten herhangi bir açıklama gelmedi.Caner Erkin, Göztepe ile oynanan son maçta oyundan alınırken teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermişti.32 yaşındaki oyuncu bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden biri olarak 26 maçta oynarken, 7 asist yapmıştı.Kadroda yer almayan ve kadro dışı bırakıldığı iddiaları olan Caner Erkin, Instagram hesabından Fenerbahçe formasını öperken bir fotoğrafını paylaştı.