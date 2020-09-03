Fenerbahçe'de 6. ayrılık!

Transfer sezonunun en hareketli takımlardan olan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de 6. ayrılık!
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03 Eylül 2020 16:16
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de kadroya katılan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, santrfor oyuncusu Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini feshetti.

"F.BAHÇE'DEN ALACAĞIM YOKTU"

Mevlüt Erdinç, ayrılığı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'den alacağım yoktu. Emre ağabey, Başkan Ali Koç, hepsi her zaman çok güzel ve profesyonel davrandılar."

6. AYRILIK OLDU!

Mevlüt Erdinç'in ayrılığı, Fenerbahçe'deki 6. ayrılık oldu. Sarı - lacivertliler daha önce Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.

KARAGÜMRÜK YOLCUSU

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün Mevlüt transferini kısa süre içerinde açıklaması bekleniyor..

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli formayla 19 resmi maça çıktı, 4 gol kaydetti.



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