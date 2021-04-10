Fenerbahçe'de 138 milyon TL'lik kayıp

Bu sezon puan primlerinde 36 milyon TL'yi rakiplere bırakan Fenerbahçe'nin, Koç dönemindeki kaybı 138 milyon TL'ye ulaştı

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de 138 milyon TL'lik kayıp
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10 Nisan 2021 10:30
Fenerbahçe bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı.

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın "138 milyon uçtu gitti" başlıklı haberine göre; Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermesine de engel oldu. Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyon TL puan primini kasasına koyamayan sarı-lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi elinin tersiyle itti.

Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak F.Bahçe, Malatya'da kaybedilen puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.



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