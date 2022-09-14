Fenerbahçe zorlu maçta Rennes'e karşı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.



Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.



Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.



Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.



Fenerbahçe'yi az sayıda taraftar destekleyebilecek



Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.



Normal şartlarda 12 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 15.00'te herkese satılabilecek biletler, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma az sayıda ayrıldı.



Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek.



Misafir tribününde ise bin 350 taraftar yer alacak.



5 isim yok



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı.



Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ