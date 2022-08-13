Fenerbahçe yine rotasyona giriyor

Jorge Jesus, sezonun ilk 5 resmi maçında tam 25 farklı oyuncu kullandı. Sık sık kadroda değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Slovacko mücadelesinin 11'inde de Ümraniye maçına oranla 7 futbolcuda rotasyona gitmişti.Haftada iki maç oynayan Fenerbahçe 'de Portekizli hoca, sık sık 11 değiştirmeye devam etmeyi planlıyor. Pazartesi günü ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak mücadelede de ilk 11'de yine önemli değişiklikler olması bekleniyor.Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln ve Emre Mor'un 11'e dönme ihtimali son derece yüksek. Yeni transfer Alioski de ilk kez Kasımpaşa karşısında görev yapabilir. Ancak Jesus, Makedon öğrencisini 11 için hazır görmezse yine Ferdi Kadıoğlu oynayacak.