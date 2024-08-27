Fenerbahçe'ye Palmeiras'tan ret!

Palmeiras, Fenerbahçe'nin Richard Rios için yaptığı 23 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Palmeiras'tan ret!
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27 Ağustos 2024 19:42
Son güncelleme 27 Ağustos 2024 19:48
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. 

ESPN'in Brezilya kaynaklı haberine göre; Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen 24 yaşındaki orta saha Richard Rios için teklif yaptı.

TEKLİF 23 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin 23 milyon euro olduğu belirtilirken, Brezilya kulübünün bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

100 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Ayrıca Palmeiras Başkanı Leila Mejdalani Pereira'nın Richard Rios için serbest kalma maddesi olan 100 milyon euro bonservsi talep ettiği dile getirildi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde şu ana dek 128 maça çıkan Rios, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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