Fenerbahçe'ye Palmeiras'tan ret!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
ESPN'in Brezilya kaynaklı haberine göre; Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen 24 yaşındaki orta saha Richard Rios için teklif yaptı.
TEKLİF 23 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin 23 milyon euro olduğu belirtilirken, Brezilya kulübünün bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.
100 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Ayrıca Palmeiras Başkanı Leila Mejdalani Pereira'nın Richard Rios için serbest kalma maddesi olan 100 milyon euro bonservsi talep ettiği dile getirildi.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde şu ana dek 128 maça çıkan Rios, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
ESPN'in Brezilya kaynaklı haberine göre; Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen 24 yaşındaki orta saha Richard Rios için teklif yaptı.
TEKLİF 23 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin 23 milyon euro olduğu belirtilirken, Brezilya kulübünün bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.
100 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Ayrıca Palmeiras Başkanı Leila Mejdalani Pereira'nın Richard Rios için serbest kalma maddesi olan 100 milyon euro bonservsi talep ettiği dile getirildi.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde şu ana dek 128 maça çıkan Rios, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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