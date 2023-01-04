Fenerbahçe'ye İtalya'dan sol bek

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Parma forması giyen Hollandalı Jayden Oosterwolde için resmi transfer teklifinde bulundu.



Fenerbahçe'nin, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu ancak anlaşmanın olmadığı belirtildi. Parma'nın da niyetinin Hollandalı futbolcuyu kadroda tutmak olduğu ifade edildi.



Bu sezon Parma'da 18 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol attı.



Piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, sol bekin yanı sıra savunmanın göbeğinde de forma giyebiliyor.





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