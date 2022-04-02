Fenerbahçe'ye hücumcu sol bek: Adria Pedrosa

Fenerbahçe, İspanya Ligi takımlarından Espanyol'da forma giyen sol bek Adria Pedrosa için devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye hücumcu sol bek: Adria Pedrosa
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02 Nisan 2022 12:46
Sol bek pozisyonunda bu sezon sorun yaşayan Fenerbahçe, gözünü bu noktadaki arayışlara dikti. Sarı lacivertlilerin, transfer gündemine birçok oyuncu girse de flaş bir isim hakkında karar kılındı.

Yönetim, scout ekiplerinin ve teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği o yıldız için temaslara başladı. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim...

F.BAHÇE'DEN PEDROSA HAMLESİ

Fenerbahçe, İspanya Ligi takımlarından Espanyol'da forma giyen sol bek Adria Pedrosa için devreye girdi.

23 yaşındaki İspanyol sol bek, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa takımlarından da talipleri olan Pedrosa'nın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Kanarya'nın transferdeki hedefi ise; düşük bir bonservis bedeliyle Pedrosa'yı kadrosuna katmak. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç sol bek için Espanyol kulübünün bonservis beklentisi ise 4-5 milyon Euro civarı.

1.72 boyundaki oyuncu, Espanyol'da bu sezon 29 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı.

Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi.

Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor.

 

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