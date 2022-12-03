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Fenerbahçe - Villarreal: 11'ler

Fenerbahçe, sezonun ikinci etabı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, La Liga ekiplerinden Villarreal ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe - Villarreal: 11'ler
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03 Aralık 2022 18:13
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 2. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında 3 Aralık Cumartesi günü La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk edecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Serdar

Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.



Fenerbahçe, dostluk turnuvasındaki ilk mücadelesinde bir diğer La Liga ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 71. dakikada penaltıdan Bright Osayi-Samuel, 76. dakikada Joshua King, 83. dakikada da Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

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