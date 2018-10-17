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"Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yendik, sıra Beşiktaş'ta"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş, karşılaşma öncesi iddialı konuştu.

Kaynak: AA
'Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yendik, sıra Beşiktaş'ta'
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17 Ekim 2018 09:54
Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, siyah-beyazlı ekip karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları halinde güzel bir galibiyet alacaklarını bildirdi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada tribünlerin de desteğiyle takımın gösterdiği istek ve arzunun daha farklı olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları yendik. Kayserispor ve Atiker Konyaspor da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"

Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine Bektaş, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak forma giydiğim Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur ama bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore'nin çapraz bağ ameliyatı geçireceğini ve uzun süre forma giyemeyeceğini belirterek, Lamine Gassama ve Halil Akbunar'ın ise takıma katıldığını sözlerine ekledi.

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