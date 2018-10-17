'Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yendik, sıra Beşiktaş'ta'

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, siyah-beyazlı ekip karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları halinde güzel bir galibiyet alacaklarını bildirdi.Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada tribünlerin de desteğiyle takımın gösterdiği istek ve arzunun daha farklı olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu:Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine Bektaş,ifadelerini kullandı.Bektaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore'nin çapraz bağ ameliyatı geçireceğini ve uzun süre forma giyemeyeceğini belirterek, Lamine Gassama ve Halil Akbunar'ın ise takıma katıldığını sözlerine ekledi.