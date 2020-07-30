Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'a Rus talip

2 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Mehmet Demirkol: "Kaan Ayhan kulübünden 300 bin euro alacakken, Galatasaray 1 milyon euro teklif etmiş. Konu bu, yabancı sınırının özeti bu." pic.twitter.com/W7OJSVq1CD



— Sporx (@sporx) July 28, 2020

ve'ın transfer gündemindeki milli oyuncu'a, Rus devi Zenit'in de talip olduğu kaydedildi.İtalyan basınında, Fortuna Düsseldorf'tan kesinlikle ayrılacağı kaydedilen Kaan'ın taliplerinin günden güne arttığı belirtildi ve Zenit'in de son olarak devreye girdiği ifade edildi.31 Temmuz'a kadar 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan'ın gelen teklifleri değerlendirerek son kararı vereceği vurgulandı.İtalya'dan Atalanta'nın da temasa geçtiği belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.