Fenerbahçe Şehit ve Gazi yakınlarını ağırladı

Şehit ve gazi yakınlarından oluşan bir grup, Fenerbahçe'nin misafiri oldu ve Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katıldı.Kulübün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi'yle yaptığı koordinasyon sonucu, şehit ve gazi yakınlarından oluşan 11 kişilik grup için özel bir stadyum turu düzenlendi.Fenerbahçe Efsanesi ile mutlu bir gün geçirmesi amaçlanan şehit ve gazi yakınları, Fenerbahçe Futbol Takımı Otobüsü ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne getirildi.Konuklar, rehberler eşliğinde soyunma odaları, yönetim ve basın locaları, canlı yayın anlatım odası, yedek kulübesi gibi stadın en merak edilen alanları gezerek Fenerbahçe kültürünü yakından görüp tanıma fırsatını yakaladı ve fotoğraf çektirdi.