Fenerbahçe - Perotti flörtünde son aşama

Fenerbahçe, Arjantinli sol kanat Diego Perotti için Roma'yla anlaştı. 32 yaşındaki futbolcuyla kontrat konusunda görüşmelerde bulunan yönetim, tecrübeli ismi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Haber; Akşam
Fenerbahçe - Perotti flörtünde son aşama
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30 Eylül 2020 11:16
Birbiri ardına yaptığı hamlelerle transferin şampiyonu olan Fenerbahçe, yeni bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor. Kanarya, İtalya Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi de bitirmek için temaslarını sürdürüyor. Bu transfer konusunda Çizme ekibiyle anlaşmaya varan yönetim, başarılı futbolcuyla menajeri aracılığıyla yaptığı görüşmelerde de artık son aşamaya geldi.

Roma'yı 2 milyon Euro'luk bonservis bedeline ikna eden Kanarya'nın, oyuncuya da son olarak seneliği 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu bildirildi. Perotti'nin sakatlık durumunu araştıran yönetim olumsuz bir şey çıkmazsa işi kısa sürede bitirecek.

Yıldız futbolcu, Roma formasıyla 5 sezonda 138 karşılaşmaya çıkıp 32 gollük performans sergilemişti. Başarılı isim, daha önce; Sevilla, Boca Juniors ve Genoa'da oynamasının ardından son olarak 2016 yılında bu kulüpten 9 milyon Euro karşılığında Roma'ya geçiş yapmıştı.

 



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