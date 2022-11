Fenerbahçe Opet'in yeni sponsoru belli oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Sanmar arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi.



Ülker Stadı'nda yapılan törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetici Simla Türker Bayazıt, Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün ve başkan vekili Cem Seven, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ile sarı-lacivertli sporcular Macris Carneiro ve Eda Erdem Dündar katıldı.



Anlaşmaya göre, sarı-lacivertli voleybol takımının 2 yıl boyunca forma sırt sponsoru Sanmar oldu.



Burada açıklamada bulunan Burak Kızılhan, sözlerine Gaziantep'e gerçekleştirilen hain roket saldırısını kınayarak başladı.



Fenerbahçe'nin Türkiye'de voleybolun lokomotifi olduğunu dile getiren Kızılhan, "Ülkemizin 4 bir yanındaki kadınlara ilham olan Fenerbahçe'mize verilen bu destek çok değerli. Bu senenin ilk kupasını kadın voleybol takımımızla aldık. 100. yıla girdiğimiz yıl aldık. Bu kupanın çok uğurlu olduğuna, bu sene kaldıracağımız nice kupaların öncüsü olacağına inanıyorum. Dünkü güzel galibiyet için de takımımızı tebrik ediyorum. Branş fark etmeksizin Fenerbahçe'nin derbi ağırlığını dün bir kez daha göstermiş olduk. Sanmar'ın desteğiyle daha önemli başarılar kazanacağımıza inanıyorum. İş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bayazıt: "Tüm kulvarlarda zirveye ulaşmayı hedefliyoruz"



Simla Türker Bayazıt ise anlaşmanın kadın voleybol takımlarının daha güçlenmesine imkan sağlayacağını belirtti.



Fenerbahçe ailesinde sponsorların büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayazıt, "Sanmar'ı 2 sezon boyunca ülkemizin kadın voleybolunun lokomotifi olan Fenerbahçe Opet'in forma sırtında göreceksiniz. Türk spor tarihinin en büyük başarılarına imza atarak ekol haline gelen, dünyanın en büyük oyuncularının oynamak istediği takıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Mücadele ettiği tüm kulvarlarda zirveye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ali Gürün, Fenerbahçe'nin kadınlara verdiği değere dikkati çekerek, "Fenerbahçeli olmamı sağlayan kişi Cem Seven Bey'dir. 6 yaşında bir Fener bayrağıyla Fenerbahçeli oldum. Kendisi benden 3 yaş büyük. Sanmar olarak kadınlarımıza yaptığımız pozitif ayrımcılığın etkisi olarak amatör sporlara ve Fenerbahçe kadın voleyboluna sponsor olmaktan ayrıca keyif alıyoruz. Bunun diğer sponsorluklara örnek olması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Cem Seven de anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu fırsatı bize veren sayın Ali Koç'a ve değerli yönetime teşekkür ediyoruz. Malumunuz mazisinde tarih yatan Fenerbahçe Kulübü tarihte birçok ilklere imza atmıştır. Bugün 95. senesini kutluyoruz kadın voleybol takımının. Türkiye tarihinde kurulan ilk voleybol takımı. Bu ilklerin kupalarla süslenmesi de söz konusu. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın bir sponsoru ilk defa bir denizcilik firması oldu."



Burada bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Pelin Çelik, "Sanmar ailesine verdikleri bu destek için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için önemli bir sezondayız. Süper kupayla sezona başladık. Daha nice kupalar kazanacağımıza inanıyoruz. Sanmar gibi sponsor desteği umarım hep yanımızda olur." diye konuştu.



Kaptan Dündar: "Taraftarlarımızı her maçta yanımızda görmek istiyoruz"



"Sporun ve sporcuların sponsorlarla desteklenmesi çok önemli." diyen Kaptan Eda Erdem Dündar ise şunları aktardı:



"Sanmar ailesine 2 sezon boyunca yanımızda olacakları için teşekkür ediyoruz. Sponsorlar voleybolun gelişmesi adına önem kazanıyor. Sorumluluklarımızın farkındayız. Aldığımız her mesajla gençlere ne kadar örnek olduğumuzu görüyor, gurur duyuyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında sorumluluklarımızın farkındayız. Taraftarlarımızı her maçta yanımızda görmek istiyoruz. Sonunu iyi getirmek istiyoruz."



Eda Erdem, Eczacıbaşı eşleşmesinin de çok güzel bir karşılaşmaya sahne olacağını dile getirdi.



Macris Carneiro da şunları ifade etti:



"Şu an burada bulunmaktan mutluyum. Geldiğim ilk andan itibaren bu kadar sıcak ve hoş karşıladıkları için kulübüme, taraftarlara teşekkür ediyorum. Anlaşma dolayısıyla da teşekkür etmek istiyorum. Sponsorlumuzla birlikte gücümüze güç kattık, çok daha güçlüyüz. Kendilerine teşekkür ediyorum."





