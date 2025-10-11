11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Fenerbahçe'nin en sarısı İsmail Yüksek!

İsmail Yüksek, son iki sezonda Fenerbahçe forması ile en çok sarı kart gören futbolcu oldu.

calendar 11 Ekim 2025 11:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin en sarısı İsmail Yüksek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin son yıllardaki en hırçın ismi İsmail Yüksek.

Milli ara öncesinde oynanan Samsunspor mücadelesinde sarı kart gören tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez cezalandırıldı. Sarı-lacivertli kulüpte 2023-24 sezonundan bu yana forma giyen futbolculardan biri olan İsmail, o dönemden bu yana tam tamına 20 sarı, 3 de kırmızı kart gördü ve kulüpte en fazla kart gören isim konumunda bulunuyor.

KARTAL İLE 9 SARI 2 KIRMIZI

2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2023-24'e kadar oynadığı maçlarda sadece 5 sarı kart gördü. 2023-24 sezonundan itibaren bugüne kadar çıktığı 87 karşılaşmada 23 kez kartla cezalandırıldı. Her 3.8 maçta; bir kart ortalamasıyla oynayan tecrübeli futbolcu, en fazla kartı ise İsmail Kartal döneminde gördü. F.Bahçe'de İsmail'den sonra en fazla kart gören isim ise; İrfan Can Kahveci.(17)


 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.