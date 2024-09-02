Fenerbahçe'nin 7 harikası!

Transfer döneminde kadrosuna 7 yeni ismi kazandıran Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun planlarına göre hareket etti, tüm mevkiileri güçlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 7 harikası!
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02 Eylül 2024 09:49
Jose Mourinho ile yeni sezonda iddialı olan Fenerbahçe, şimdiye kadar kadrosuna 7 yeni isim kazandırdı.

TÜM MEVKİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Mourinho'nun raporlarına ve çalışmalarına göre hareket eden sarı lacivertli yönetim adeta tüm mevkiilerini güçlendirdi.



Savunma hattı için Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe, orta sahaya Sofyan Amrabat hamlesiyle heyecan yarattı. Sol kanatta Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet hattını Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi iki önemli golcüyle güçlendirdi. Kanatlara Alanyaspor'dan 23 yaşındaki Oğuz Aydın gelirken, sol beke de Karagümrük'ten 23 yaşında Levent Mercan eklendi.

Transfer dönemi sona erene kadar Fenerbahçe'nin Mourinho'nun raporuna göre hareket etmesi bekleniyor.  

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