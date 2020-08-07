Fenerbahçe, Kolombiyalı 'füze'nin peşinde: Mendoza!

Fenerbahçe'nin, Fransa Ligue 1'den 2'ye düşen Amiens'in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jhon Stiven Mendoza ile ilgilendiği öne sürüldü.Fransız Le10Sport'a yer alan habere göre; Amiens, takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Mendoza'ya 4 milyon euro bonservis belirledi. Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek olan Mendoza'dan para kazanmak isteyen Amiens'e Fenerbahçe ve Porto'dan teklif geldiği kaydedildi.Kolombiya milli takım forması da giyen Mendoza için önümüzdeki günlerde iki kulüple de görüşmelerin olacağı ve transferle ilgili son noktanın da bu görüşmelerden sonra konacağı bilgisi verildi.Amiens'in Ocak 2018'de 1 milyon euro bonservisle transfer ettiği Stiven Mendoza, geçen sezon Ligue 1'de 15 maça çıkıp 5 gol attı.