Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe , Antalyaspor'u ağırladı. Şampiyonluk şansının sürmesi için Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı. Ancak sarı-lacivertlilere, Galatasaray maçından beklediği haber gelmediFenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Enner Valencia ve 90+5'. dakikada Miha Zajc kaydetti. İlk golde Arda Güler harika bir asist yaparak taraftarın alkışını aldı.Bu sezonki 29. golünü atan Enner Valencia, Aykut Kocaman'a ait olan 'Bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli oyuncu' rekorunu egale etti.Ekvadorlu futbolcu aynı zamanda Alex'i geçip ''Bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli yabancı oyuncu'' da oldu. Valencia 29 golle Spor Toto Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 77'ye yükseltti. Kümede kalmayı garantileyen Antalyaspor 38 puanla maçtan ayrıldı.Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacak. Antalyaspor, ligden çekilen Hatayspor maça çıkmadığı için hafta sonunu boş geçecek.Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a karşı kazanan ilk 11'de değişikliğe gitmedi.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres yer aldı. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Arda Güler görev yaptı. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.Taraftarının önünde maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada fileleri havalandırdı. Kendi yarı sahasında aldığı topla iki rakibinden sıyrılan Arda Güler, savunmanın arkasına şık bir ara pasıyla Valencia'yı topla buluşturdu. Kaleci Leite ile karşı karşıya kalan Ekvadorlu oyuncu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Bu sezonki 29. golünü atan Enner Valencia, Aykut Kocaman'a ait olan 'Bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli oyuncu' rekorunu egale etti.Ekvadorlu futbolcu aynı zamanda Alex'i geçip ''Bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli yabancı oyuncu'' da oldu.Valencia 29 golle Spor Toto Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve bir yandan Başkent'te Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki maçı takip eden Fenerbahçe, Antalyaspor kalesinde önemli gol pozisyonları da buldu. İlk yarıya Michy Batshuayi ve Arao'nun 30. dakikada arka arkaya gelişen ataklar sırasında vurdukları kafa vuruşunda gole yaklaşan Fenerbahçe, Antalyaspor kalecisi Helton'u geçemedi. Maçın 42. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin şutunda Helton yine kalesini gole kapattı ve ilk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini protesto etti.Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında skoru 3-1 yapmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti.Tribünlerdeki taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin!" tezahüratının yanı sıra "Yönetim istifa" diye bağırdı.Fenerbahçe tribünlerinin bir bölümü, maçın son bölümlerinden "Aziz Yıldırım" tezahüratı yaptı.Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında skoru 4-1 yapmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü de stattan ayrıldı.Fenerbahçe'de Miha Zajc, 90+5. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kendi yarı sahasında aldığı topla iki rakibinden sıyrılan Arda Güler, savunmanın arkasına şık bir ara pasıyla Valencia'yı topla buluşturdu. Kaleci Leite ile karşı karşıya kalan Ekvadorlu oyuncu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.31. dakikada sarı-lacivertli takım, ikinci gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında Batshuayi'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.57. dakikada rakip yarı sahada buluştuğu topla hareketlenen Zajc'ın, ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda top direk dibinden auta gitti.70. dakikada Arda Güler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak Leite'nin bacağına çarparak kornere gitti.90+5. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu. Ceza yayı üzerinde şık bir hareketle 2 rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Zajc'ın sağ çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 2-0.Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.ÜlkerZorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Furkan Ürünİrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90 İsmail Yüksek), Zajc, Arda Güler (Dk. 86 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 68 Pedro), Valencia (Dk. 68 King)Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 54 Nakajima), Doğukan Sinik (DK. 54 Ghacha), Fredy (Dk. 84 Bertuğ Yıldırım), Larsson (Dk. 66 Ndao), WrightDk. 2 Valencia, Dk. 90+5 Zajc (Fenerbahçe)Dk. 17 Erdal Rakip, Dk. 57 Bünyamin Balcı, Dk. 89 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 46 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)