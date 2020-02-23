Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, yaklaşık 15 yıl sonra taraftarı önünde derbi yenilgisi yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 22:59
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.

Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybetti

Fenerbahçe, 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti.

Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son 24 maçının sonuçları şöyle:

 Tarih  Organizasyon  Sonuç (FB-GS)
 07.02.2001  Türkiye Kupası  4-4
 06.05.2001  Süper Lig  2-1
 16.02.2002  Süper Lig  1-0
 06.11.2002  Süper Lig  6-0
 29.02.2004  Süper Lig  2-1
 22.05.2005  Süper Lig  1-0
 08.03.2006  Türkiye Kupası  2-1
 22.04.2006  Süper Lig  4-0
 03.12.2006  Süper Lig  2-1
 08.12.2007  Süper Lig  2-0
 03.02.2008  Türkiye Kupası  0-0
 09.11.2008  Süper Lig  4-1
 25.10.2009  Süper Lig  3-1
 24.10.2010  Süper Lig  0-0
 17.03.2012  Süper Lig  2-2
 12.05.2012  Süper Lig  0-0
 12.05.2013  Süper Lig  2-1
 10.11.2013  Süper Lig  2-0
 08.03.2015  Süper Lig  1-0
 25.10.2015  Süper Lig  1-1
 20.11.2016  Süper Lig  2-0
 17.03.2018  Süper Lig  0-0
 14.04.2019  Süper Lig  1-1
 23.02.2020  Süper Lig   1-3
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için