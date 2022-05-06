Fenerbahçe, golcüsünü Premier Lig'de buldu

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Norwich formasıyla Premier Lig'de başarılı bir grafik çizen Teemu Pukki'yi listesine aldı. Finlandiyalı santrforun menajeriyle de ilk temas gerçekleşti.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Norwich formasıyla Premier Lig'de başarılı bir grafik çizen Teemu Pukki'yi listesine aldı. Finlandiyalı santrforun menajeriyle de ilk temas gerçekleşti.



Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi.



Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcü Teemu Pukki'nin, Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi



Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.



Sarı-Lacivertli yönetimin Pukki'yi gündemine almasının önemli bir nedeni, son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans.



Geçtiğimiz sezonlarda Norveçli Alexander Sörloth gol krallığına ulaşmıştı. Bu sezon ise Danimarkalı Andreas Cornelius ve Finlandiyali Joel Pohjanpalo krallık yarışı veriyor.



İSTİKRAR ABİDESİ



Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Teemu Pukki geçtiğimiz sezon Championship'te 41 maçta attığı 26 golle Norwich'in Premier Lig'e çıkmasını sağlamıştı.



1.80 boyundaki tecrübeli yıldız daha önce Brondby, Celtic, Schalke ve HJK Helsinki formalarını da giydi.











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