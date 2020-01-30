Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle uzun süredir kaydettiremediği yeni transferi'nin lisansını çıkardı.Sol bek transferi yapmak isteyen ve ayrılıkları da gündeme alarak görüşmeler yapan Fenerbahçe, Falette'yi beklemeye almış ve "transferin iptal edilmesi" ihtimali de masaya yatırılmıştı.Sarı-lacivertliler, son yaptıkları hesapların üzerine Gineli oyuncu için evrakları TFF'ye göndererek oyuncunun 2. yaırda oynamasının önünü açtı.