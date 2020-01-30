Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı!

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı!
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30 Ocak 2020 18:22
Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle uzun süredir kaydettiremediği yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı.

Sol bek transferi yapmak isteyen ve ayrılıkları da gündeme alarak görüşmeler yapan Fenerbahçe, Falette'yi beklemeye almış ve "transferin iptal edilmesi" ihtimali de masaya yatırılmıştı.

Sarı-lacivertliler, son yaptıkları hesapların üzerine Gineli oyuncu için evrakları TFF'ye göndererek oyuncunun 2. yaırda oynamasının önünü açtı.



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