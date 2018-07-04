FENERBAHÇE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ





JOFFREY LAUVERGNE'NİN KARİYERİ

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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki sezon için flaş bir transfere imza atarak NBA'de en son San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı.THY EuroLeague'nin finalisti Fenerbahçe Doğuş, Fransız pivot Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı.26 yaşındaki pivot, önümüzdeki sezon Fenerbahçe Doğuş için oynayacağını onaylı sosyal medya hesabından duyurdu. Lauvergne, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu."Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu San Antonio Spurs'un başarılı pivotu Joffrey Lauvergne ile güçlendirdi.2.11 boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.Avrupa'da Elan Chalon, Valencia, Partizan, Khimki formaları giyen Joffrey Lauvergne, NBA'de Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls ve son olarak San Antonio Spurs kadrolarında şans bulmuştu.Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile 55 maça çıkan Fransız oyuncu 9.7 dakika süre alırken 4.1 sayı, 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.Lauvergne'in Fenerbahçe Doğuş'a transferi adına San Antonio Spurs ile devam etmesini sağlayacağı yıllık 1,656,092 Dolar'lık oyuncu opsiyonunu kullanmadı.Fransa Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Lauvergne, 2013 EuroBasket'te takımıyla altın madalyaya ulaşmayı başarmıştı.